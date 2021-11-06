Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

|6 ноября 2021
|Просмотров: 54
|
Европейский Союз исключиет Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом написал журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, освещающий вопросы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей в Twitter.
"Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий, учитывая COVID-19. Будет официально оформлено (в решение - ред.) в начале следующей недели", - отметил Йозвяк.
"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля 2021 года.
Однако, на фоне всплеска в стране COVID-19 шли разговоры, что Украину вскоре могут изъять из списка.
30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.
Критерии определения третьих стран, которым необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
— 6 ноября 2021 —
Американская компания Pfizer заявила, что разработанные ею экспериментальные таблетки для лечения коронавируса снижают риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых пациентов. Компания 5 ноября представила результаты клинических испытаний.
— 6 ноября 2021 —
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава.
— 6 ноября 2021 —
Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.
— 6 ноября 2021 —
Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит обязательной вакцинации.
Приветствую, гость! Вход
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
• В полиции рассказали, кто еще кроме них может проверять сертификаты о вакцинации
• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать»
Европейский Союз исключиет Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом написал журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, освещающий вопросы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей в Twitter.