|6 ноября 2021
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Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава.
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава“В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних лиц”, —заявили в ведомстве.
Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.
Вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых/
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Комментарии к статье «Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей»
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава.