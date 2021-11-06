Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава.

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в сообщении местного Минздрава“В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних лиц”, —заявили в ведомстве.

Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.

Вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых/