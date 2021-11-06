Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%

Американская компания Pfizer заявила, что разработанные ею экспериментальные таблетки для лечения коронавируса снижают риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых пациентов. Компания 5 ноября представила результаты клинических испытаний.

Препарат "Паксловид" предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания.

Pfizer заявила, что досрочно прекратила испытание, поскольку исходные результаты были настолько положительными.

Препарат Pfizer, известный как ингибитор протеазы, предназначен для блокирования фермента, требуемого вирусу для размножения. Принимают по три таблетки дважды в день в течение пяти дней.

Pfizer сообщила, что планирует представить результаты промежуточных испытаний своей таблетки регулятору по лекарственным средствам США в рамках программы для экстренного использования.

Глава и исполнительный директор компании Альберт Бурла сказал, что таблетки имеют "потенциал спасти жизнь пациентов, уменьшить тяжесть инфекций и ликвидировать до 9 из 10 госпитализаций".

Накануне Великобритания первой в мире одобрила молнупиравир – таблетки против COVID-19 от фармацевтических компаний Merck Sharp & Dohme и Ridgeback Biotherapeutics.

Британия уже заказала 250 тыс. курсов нового препарата Pfizer, а также еще 480 тыс. курсов молнупиравира MSD.