Особенности здорового рациона собак мелких пород

|6 ноября 2021
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Лучшая еда для щенков мелких пород должна быть специально разработана для удовлетворения их потребностей, с тем чтобы обеспечить все питательные вещества, витамины и минералы, необходимые для энергии и жизненной силы. Миниатюрные собаки нуждаются в особом внимании в отношении пищи, так как они более чувствительны, живут дольше и имеют более высокий метаболизм, что увеличивает расход калорий.
Животные, которые весят не более 5 кг во взрослом возрасте, считаются миниатюрными, например, породы пудель, той терьер, мальтийские, йоркширские, пинчеры, пекинесы и чихуахуа. Большой ассортимент кормов для миниатюрных пород представлен на https://barkandtail.com.ua/korma. Ниже рассмотрим основные принципы диеты, которая включает рацион собак мини пород.
Понимание того, как устроен собачий организм, - это первый шаг к выбору лучшего корма. У собак мелких пород есть особенности, требующие дальнейшего внимания в отношении ухода за едой. Им необходимо получать продукты с высокой энергетической ценностью, высокой питательной способностью, наличием природных антиоксидантов и полноценным витаминным комплексом, специально разработанным для удовлетворения потребностей животных.
Несмотря на свой размер, у собак мелких пород больше потребность в энергии, и поэтому лучший корм для них должен быть богат белками из благородных источников, которые обеспечивают хорошую усвояемость и обеспечивают идеальную дозу энергии для животного. По этой причине важно соблюдать указание корма, выбирая конкретный корм для маленьких собак.
Еще одна особенность собак мелких пород – долголетие. У них более продолжительная продолжительность жизни по сравнению с другими размерами, и поэтому присутствие в рационе естественных антиоксидантов еще со стадии щенков является важной мерой для укрепления иммунитета. Старение клеток животных приводит к действию свободных радикалов, ответственных за появление болезней сердца, легких, рака и других заболеваний.
В раннем возрасте важно, чтобы животные получали пищу, богатую природными антиоксидантами, такими как свободный от зерен, для укрепления иммунитета.
Чтобы позаботиться о балансе кишечной флоры, в корме есть пребиотики и пробиотики. Кроме того, ваша собака будет получать все витамины, необходимые для здорового роста. Витамины C, E и селен, которые необходимы на этом этапе, присутствуют в достаточном количестве.
Натуральные компоненты, такие как гороховая клетчатка и свекольный жом, способствуют лучшему качеству фекалий. Кроме того, присутствие юкки шидигеры способствует уменьшению запаха фекалий.
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2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
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• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
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30 октября 2021
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• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
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