Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

|9 ноября 2021
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Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения "Дія", - сообщается на сайте министерства.
На этой неделе Минцифра начинает открывать оффлайн-пункты "Дія" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации. "Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. В числе которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень многие люди подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками", - рассказал во время инспекции одного из пунктов помощи в Киеве вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и путях их получения; подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении; какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку); определить ошибку генерирования сертификата; что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.
Сообщается, что до конца этой недели в 20 областях Украины откроется более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры – открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием офлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.
По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.
На сегодняшний день сгенерировано более 8 миллионов СOVID-сертификатов. Их количество растет каждый день. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения: «Большинство ошибок связано с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, потому стараемся помощи медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки раньше времени. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности».
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• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
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• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
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• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
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• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
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Комментарии к статье «Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине»
Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения "Дія", - сообщается на сайте министерства.