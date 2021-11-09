Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

На этой неделе Минцифра начинает открывать оффлайн-пункты "Дія" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации. "Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. В числе которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень многие люди подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками", - рассказал во время инспекции одного из пунктов помощи в Киеве вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и путях их получения; подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении; какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку); определить ошибку генерирования сертификата; что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

Сообщается, что до конца этой недели в 20 областях Украины откроется более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры – открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием офлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.

По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

На сегодняшний день сгенерировано более 8 миллионов СOVID-сертификатов. Их количество растет каждый день. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения: «Большинство ошибок связано с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, потому стараемся помощи медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки раньше времени. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности».