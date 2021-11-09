 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
9 ноября 2021 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения "Дія", - сообщается на сайте министерства.

На этой неделе Минцифра начинает открывать оффлайн-пункты "Дія" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации. "Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. В числе которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень многие люди подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками", - рассказал во время инспекции одного из пунктов помощи в Киеве вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и путях их получения; подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении; какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку); определить ошибку генерирования сертификата; что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

Сообщается, что до конца этой недели в 20 областях Украины откроется более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры – открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием офлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.

По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

На сегодняшний день сгенерировано более 8 миллионов СOVID-сертификатов. Их количество растет каждый день. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения: «Большинство ошибок связано с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, потому стараемся помощи медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки раньше времени. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности».
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

6 ноября 2021

Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%

Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

Особенности здорового рациона собак мелких пород

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные

Умер экс-нардеп Звягильский

Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре

iPad: преимущества и особенности

"Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат

2 ноября 2021

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Организация зоны отдыха в офисе

Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ

Реабилитация при наркозависимости

Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей

1 ноября 2021

До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней

Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину

Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики

Украинская "дочка" Сбербанка меняет название

WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами

С чего начать ремонт квартиры?

В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

Также в разделе

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

— 9 ноября 2021 —

Совет Европейского союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Читать далее ⇒

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

— 9 ноября 2021 —

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читать далее ⇒

Как выбрать золотые серьги?

— 9 ноября 2021 —

Серьги из золота – самое универсальное украшение, которое подходит для любого образа. Ведь самая главная особенность заключается в том, что их можно носить ежедневно или надевать на особые случаи. Если правильно выбрать сережки, можно подчеркнуть индивидуальный стиль. 

Читать далее ⇒

Быстрое получение микрозайма на карту

— 9 ноября 2021 —

Микрокредитование представлено востребованной услугой в современном обществе. Она приходит на помощь, когда срочно нужны деньги, а на оформление банковских процедур нет времени. Сегодня оформить микрозайм на карту является выгодным решением, т.к. экономит массу времени.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине»

Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения "Дія", - сообщается на сайте министерства.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Умер экс-нардеп Звягильский

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

6 ноября 2021

Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%

Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

Особенности здорового рациона собак мелких пород

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные

Умер экс-нардеп Звягильский

Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре

iPad: преимущества и особенности

"Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат

2 ноября 2021

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Организация зоны отдыха в офисе

Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ

Реабилитация при наркозависимости

Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей

1 ноября 2021

До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней

Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину

Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики

Украинская "дочка" Сбербанка меняет название

WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами

С чего начать ремонт квартиры?

В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top