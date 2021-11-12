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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
12 ноября 2021 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В приложении Дія убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, он прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из Дії.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат"", - заявил министр.

Он отметил, что новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата»

В приложении Дія убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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