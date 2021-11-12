|12 ноября 2021
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В приложении Дія убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, он прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из Дії.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат"", - заявил министр.
Он отметил, что новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.
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• Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список
• Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
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• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
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• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
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Комментарии к статье «Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата»
В приложении Дія убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.