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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
18 ноября 2021 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Известный кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего визита в Украину посетил один из населенных пунктов Приазовья в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Сообщается, что в творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух Оскаров планирует снять документальный фильм об Украине.

За время визита Шон Пенна пообщался с украинскими военнослужащими, которые в составе одного из подразделений ВСУ защищают украинские земли.

Уточняется, что несколько неожиданным для американской делегации стал факт, что значительную часть украинских военнослужащих составляют женщины.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС»

Известный кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего визита в Украину посетил один из населенных пунктов Приазовья в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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