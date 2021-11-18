Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС

Известный кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего визита в Украину посетил один из населенных пунктов Приазовья в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Сообщается, что в творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух Оскаров планирует снять документальный фильм об Украине.

За время визита Шон Пенна пообщался с украинскими военнослужащими, которые в составе одного из подразделений ВСУ защищают украинские земли.

Уточняется, что несколько неожиданным для американской делегации стал факт, что значительную часть украинских военнослужащих составляют женщины.