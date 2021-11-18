Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6297 о выделении 3 млрд гривен на выплату по 1000 гривен вакцинированным украинцам, - передает корреспондент "ОстроВа".

"За" проголосовали 285 нардепов.

"Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Позже в Кабинете министров пояснили, что тысяча гривен за вакцинацию будет выплачена на виртуальные платежные карты через "Дію" после 19 декабря.

"Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом. Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе ", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что программа заработает с 19 декабря 2021 года и будет действовать в этом году и до конца следующего года.

"3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн - в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", - сказал Денис Шмыгаль.