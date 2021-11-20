Особенности куклы LOL

SURPRISE в шариках Hairdorables. Набор состоит из двух шаров с куклами и аксессуаров для них. С помощью такой игрушки можно разыграть интересные сюжетные игры, развивая фантазию и воображение, а также мелкую моторику рук ребенка.

Куклы lol в последние годы пользуются огромной популярностью не только у детей, но и у коллекционеров. Куколки Лол имеют множество вариантов одежек и причесок.

В комплекте с каждой из них идет несколько пар оригинальных аксессуаров: бантики, шарфики, очки, сумочки и другие мелочи. Все аксессуары имеют свой собственный уникальный дизайн и дизайн куклы. Такой набор станет ярким и запоминающимся подарком для девочки.

Как играть с набором

Кукольный набор Hairdoracies Surprise Dolls включает в себя 2 шара с куклами сюрприз, 2 расчески и аксессуары для создания причесок куклам. В каждом шарке может находится от одной до четырех кукол в зависимости от серии. Каждый шар имеет свою оригинальную внешность и индивидуальные особенности. Кроме этого:

у каждой куклы своя прическа и цвет волос;

если нажать на куклу, то она произнесет несколько забавных фраз;

можно выбрать одну из четырех кукол или же собрать весь комплект;

игра с набором учит ребенка заботиться о других, развивает эмпатию и дружелюбие.

Шар LOL SURPRISET DOLLS это оригинальный набор из трех шаров. Каждый из них имеет свой уникальный внешний вид и отличительные особенности. Эти шары имеют свою уникальную прическу и индивидуальность. К этому всему еще имеется и набор причесок, которые могут подойти для каждой отдельной куклы. Можно подобрать даже для двух или более кукол одну прическу, благодаря чему игра ребенка становиться еще более интересной и яркой.

Популярность куклы Лол

Кукла Lil Sisters — это одна из наиболее известных игрушек для девочек. С момента выпуска этой куклы в 2015 году, она была очень популярна. Многие девочки хотели иметь такой набор, который был бы выполнен в виде кукол лол. Это игрушка, которая стала любимой не только для девочек, но и для многих родителей. Она нравится мамам тем, что с ней можно проводить очень много времени, а также интересна детям за счет своих ярких и необычных особенностей.

С куклой LOL Surprise DOLLS каждая девочка может быть уверенной в том, что ее игрушка будет уникальной и неповторимой. Она может стать не просто игрушкой, а настоящим символом детства. Помимо куклы есть масса дополнительных аксессуаров, которые делают игру еще более разнообразной и увлекательной.