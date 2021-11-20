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Бездумная исполнительность

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Татьяна Ковалева
20 ноября 2021 Просмотров: 82  

Руки водителя всегда находятся на грипсах (ручках) во время езды на мотоцикле. Поэтому на представленные компоненты руля эксплуатируются в сложных условиях. На них попадает влага и грязь, действует трение и перепады температуры. Со временем нужно выполнить замену грипсов мотоцикла. Есть несколько рекомендаций, как выполнить представленную задачу правильно.

Учитывая их, можно избежать некоторых сложностей во время работы. Если приоритетными факторами выбора у вас являются отличная цена мотоцикла, высокая надежность и практичность, посмотрите предложения нашего интернет-магазина Двако Мото.

Как снять старые ручки?

Замена грипсов на мотоцикле начинается с демонтажа старых ручек. Чтобы упростить задачу, нужно просто разрезать старые, изношенные накладки из резины. После этого снять резиновые ручки будет гораздо проще. Если под рукой есть компрессор, можно направить струю сжатого воздуха под ручку. Нужно выполнить несколько последовательных действий:

  • После снятия резиновых ручек нужно тщательно почистить руль.
  • На металлических конструкциях, скорее всего, останутся следы клея. Его можно удалить ножом, если материал легко отделяется от основания.
  • Чтобы счистить клей, который прочно прилип к металлу, можно воспользоваться средством для очистки тормозов.

Если клей планируется очищать специальным чистящим составом, нужно обязательно закрыть мотоцикл от брызг химического средства. Для этого желательно использовать полиэтилен.

Установка новых грисов

Замена грипс на мотоцикле может выполняться при помощи простых подручных инструментов. Но использовать компрессор все же желательно. Нужно купить ручки, соответствующие посадочному размеру на руле. Установку можно выполнить следующими способами:

  • Компрессором. Этот способ позволяет быстро установить ручку на руль. Потоком сжатого воздуха действуют на грипсы, чтобы быстро установить новую резиновую накладку. Процедура потребует некоторого времени. Чем плотнее и толще ручки, тем дольше придется с ними повозиться.
  • Использование санитарного средства для рук (жидкого или гелеобразного). Представленный состав будет использоваться в качестве смазочного состава. Нужно использовать антисептик для рук, который самостоятельно испаряется, не оставляя следов на поверхности. Руль обрабатывают спиртосодержащим средством, а затем надевают ручку. В этом случае придется приложить некоторые усилия.

Чтобы облегчить процесс надевания грипсов на руль, ручки из резины предварительно можно нагреть. Их опускают на некоторое время в горячую воду. Затем нужно быстро натянуть грипс на посадочное место.

Чего нельзя делать?

Выбирая способ, как заменить грипсы на мотоцикле, стоит узнать о том, чего делать не стоит. Некоторые водители советуют использовать для этой процедуры лак для волос или даже бензин. Подобные вещества могут негативно повлиять как на материал грипсов, так и самого руля. Металл покрывается ржавчиной и теряет свою прочность. Резина под воздействием агрессивной химии тоже разрушается.

Также не нужно использовать клей. Если ручки были выбраны правильно, грипсы изготовил известный производитель, они не будут соскальзывать с руля. Поверхности перед установкой резиновых накладок нужно тщательно вымыть и обезжирить. Только после этого можно надевать грипсы. Клей обязательно выдавится на руль, оставив некрасивые следы.

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