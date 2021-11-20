Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

|20 ноября 2021
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Руки водителя всегда находятся на грипсах (ручках) во время езды на мотоцикле. Поэтому на представленные компоненты руля эксплуатируются в сложных условиях. На них попадает влага и грязь, действует трение и перепады температуры. Со временем нужно выполнить замену грипсов мотоцикла. Есть несколько рекомендаций, как выполнить представленную задачу правильно.
Учитывая их, можно избежать некоторых сложностей во время работы. Если приоритетными факторами выбора у вас являются отличная цена мотоцикла, высокая надежность и практичность, посмотрите предложения нашего интернет-магазина Двако Мото.
Замена грипсов на мотоцикле начинается с демонтажа старых ручек. Чтобы упростить задачу, нужно просто разрезать старые, изношенные накладки из резины. После этого снять резиновые ручки будет гораздо проще. Если под рукой есть компрессор, можно направить струю сжатого воздуха под ручку. Нужно выполнить несколько последовательных действий:
Если клей планируется очищать специальным чистящим составом, нужно обязательно закрыть мотоцикл от брызг химического средства. Для этого желательно использовать полиэтилен.
Замена грипс на мотоцикле может выполняться при помощи простых подручных инструментов. Но использовать компрессор все же желательно. Нужно купить ручки, соответствующие посадочному размеру на руле. Установку можно выполнить следующими способами:
Чтобы облегчить процесс надевания грипсов на руль, ручки из резины предварительно можно нагреть. Их опускают на некоторое время в горячую воду. Затем нужно быстро натянуть грипс на посадочное место.
Выбирая способ, как заменить грипсы на мотоцикле, стоит узнать о том, чего делать не стоит. Некоторые водители советуют использовать для этой процедуры лак для волос или даже бензин. Подобные вещества могут негативно повлиять как на материал грипсов, так и самого руля. Металл покрывается ржавчиной и теряет свою прочность. Резина под воздействием агрессивной химии тоже разрушается.
Также не нужно использовать клей. Если ручки были выбраны правильно, грипсы изготовил известный производитель, они не будут соскальзывать с руля. Поверхности перед установкой резиновых накладок нужно тщательно вымыть и обезжирить. Только после этого можно надевать грипсы. Клей обязательно выдавится на руль, оставив некрасивые следы.
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18 ноября 2021
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9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
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