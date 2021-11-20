В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

По инициативе Офиса Президента Украины в сети Интернет запустили образовательную и коммуникационную платформу «Чорнобиль. Подорож», которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» к 35-летию Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает Офис Президента.

Отмечается, что проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Сайт «Чорнобиль. Подорож» разработан веб-продакшн-студией Gremcy. Перейдя по ссылке https://chornobyljourney.org, можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности, полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и покинутыми селами Полесья, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

«В этом году исполнилось 35 лет Чернобыльской трагедии. Но апрельская ночь более тридцати лет назад разделила жизнь миллионов людей на «до» и «после». Слово "Чернобыль" услышал весь мир. Но его начали вспоминать в большинстве своем рядом со словами «трагедия», «катастрофа», «беда». Это действительно едва ли не самая техногенная катастрофа человечества. И это поистине огромная трагедия. Это сломанные человеческие судьбы, заброшенные дома и опустошенные земли зоны отчуждения. Но также стоит обратить внимание на другую сторону Чернобыля – на мужество и самоотверженность героев, которые почти голыми руками противостояли этой катастрофе. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свою жизнь и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы никогда больше не допускать подобных катастроф на нашей планете. Должны уважать подвиг ликвидаторов и помнить его цену», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Сайт «Чорнобиль. Подорож» создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

На сайте «Чорнобиль. Подорож» в блоке «Люди» пользователей ждут истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС.

Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом.

А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра".