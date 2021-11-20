В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

|20 ноября 2021
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По инициативе Офиса Президента Украины в сети Интернет запустили образовательную и коммуникационную платформу «Чорнобиль. Подорож», которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» к 35-летию Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает Офис Президента.
Отмечается, что проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.
Сайт «Чорнобиль. Подорож» разработан веб-продакшн-студией Gremcy. Перейдя по ссылке https://chornobyljourney.org, можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности, полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и покинутыми селами Полесья, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.
«В этом году исполнилось 35 лет Чернобыльской трагедии. Но апрельская ночь более тридцати лет назад разделила жизнь миллионов людей на «до» и «после». Слово "Чернобыль" услышал весь мир. Но его начали вспоминать в большинстве своем рядом со словами «трагедия», «катастрофа», «беда». Это действительно едва ли не самая техногенная катастрофа человечества. И это поистине огромная трагедия. Это сломанные человеческие судьбы, заброшенные дома и опустошенные земли зоны отчуждения. Но также стоит обратить внимание на другую сторону Чернобыля – на мужество и самоотверженность героев, которые почти голыми руками противостояли этой катастрофе. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свою жизнь и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы никогда больше не допускать подобных катастроф на нашей планете. Должны уважать подвиг ликвидаторов и помнить его цену», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Сайт «Чорнобиль. Подорож» создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.
Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.
На сайте «Чорнобиль. Подорож» в блоке «Люди» пользователей ждут истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС.
Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом.
А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра".
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• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
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18 ноября 2021
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
• ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
• Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE
• Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список
• Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Особенности здорового рациона собак мелких пород
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
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По инициативе Офиса Президента Украины в сети Интернет запустили образовательную и коммуникационную платформу «Чорнобиль. Подорож», которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» к 35-летию Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает Офис Президента.