|20 ноября 2021
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Новый вариант "Дельты" обнаружили уже в восьми областях Украины. По сравнению с исходным штаммом, он на 10-15% заразнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача в Одесской области Виталия Гончарова.
По его словам, в Одесской области выявлен новый вариант "Дельты". Врач отметил, что в октябре из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса в регионе заболело более 40 тысяч человек, скончались - 780 заболевших.
Гончаров добавил, что кроме Одесской области новый штамм "Дельты" обнаружили еще в семи областях:
Медик уточнил, что пока о свойствах нового варианта "Дельты" известно мало. "Ученые Институт генетики Лондонского университета сообщили, что он на 10-15 процентов более заразен, чем исходный вариант", - отметил Гончаров.
Напомним, о появлении в Украине нового штамма "Дельта" в конце октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Комментарии к статье «Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины»
Новый вариант "Дельты" обнаружили уже в восьми областях Украины. По сравнению с исходным штаммом, он на 10-15% заразнее.