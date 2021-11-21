Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

|21 ноября 2021
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Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.
"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.
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Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.