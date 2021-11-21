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Бездумная исполнительность

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
21 ноября 2021 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech»

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

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