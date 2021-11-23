"Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров

|23 ноября 2021
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Сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах
Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Дом".
"Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизируетесь в "Дії", всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений. Не создается новая база данных. Наоборот, уникальность "Дії" в том, что это очень безопасный продукт, который показывает информацию, которая есть о вас в реестре. И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", - отметил он.
По его словам, это демонстрация подхода государства к персональным данным.
"Персональные данные — это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства. И авторизируясь в "Дії", я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе", - сказал он.
По его словам, Минцифры разворачивает копию "Дії" в специальной пилотной среде без персональных данных, и "белые хакеры" со всего мира пытаются найти проблемы и уязвимости в продукте Таким образом в режиме реального времени происходит краш-тест, аудит продукта и он совершенствуется.
Федоров отметил, что сейчас приложением "Дія" пользуются более 10 млн человек.
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• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
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• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
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• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
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• ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
• Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE
• Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список
• Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
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Комментарии к статье «"Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров»
Сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах