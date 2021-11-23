Мужские рубашки и варианты их использования

Чтобы составить гардероб для парней, нужно наполнить его необходимым минимумом. База в виде футболок, джинс, кофт, брюк, верхней одежды, различной обуви, аксессуаров, сумок и рюкзаков точно уже знакома каждому.

А вот мужские рубашки не все считают обязательными. Одни носят их на повседневной основе для статусных аутфитов, другие дополняют ими современных фешенебельные луки, что совершенно не странно, учитывая разнообразие расцветок и принтов. Носить эти модели можно во многих комбинациях. Рассмотрим модные в этом сезоне альтернативы сочетаний для повседневности и торжественных мероприятий.

Классика. Самые простые, знакомые нам модели возможны в голубых, серых, белых и черных оттенках. Они предложены в ассортиментах большого количесва брендов. Могут быть более простыми или же максимально статусными и дорогими. Каждому мужчине нужно такое изделия для деловых, торжественных, рабочих аутфитов и других комбинаций, которые должны вписываться в рамки определенного дресс-кода. Универсальность и рациональность однотонных сорочек проверена уже не малым количеством модных тенденций и даже самые строгие сочетания можно сделать нереально стильными. Например, если накинуть к ним неформальный жакет в клетку, то ансамбль заиграет совершенно новым настроением, что позволит надеть его в рестораны, клубы и другие заведения.

Принты. Масса вариаций предложена в ассортименте: клетка, горошек, геометрические и природные рисунки, иероглифы, надписи, яркие расцветки, полосы разной ширины. Они выступают основой имиджа, а миксовать их проще всего с брюками или же джинсами — беспроигрышный вариант. Добавив джинсовую, кожаную куртку, или же однотонный джемпер, получим максимально актуальный образ. Fashion стилисты предлагают носить их поверх футболки или же водолазки, создавая оригинальный лук в american style. Можем дополнить имидж пальто или же плащом.

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