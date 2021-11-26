Плюсы и минусы телефонов Самсунг

Большинство смартфонов, которые выпускает компания Samsung становятся флагманами. Это достойный конкурент компании Apple в одинаковой ценовой категории. Компания прилагает много усилий, чтобы порадовать покупателей продукции современными разработками, новинками, стильным дизайном, отличным качеством фотоснимков, быстрой работой и загрузкой файлов. Стоит заметить, что выпускает она не только телефоны, но и комплектующие для компьютеров, электроники и тяжелой промышленности.

Преимущества телефонов Samsung

Самсунг существует на рынке уже более 80 лет, за этот период собрал огромную армию фанатов, которые постоянно отслеживают новинки производителя. Если хотите прикупить себе Samsung, рекомендуем прицениться и посмотреть тут. Товары оригинальные, с гарантией от производителя и возможностью технического обслуживания. В чем секрет популярности?

высокий уровень сервиса;

качество камеры, проработанный софт, улучшенная оптика;

большое разнообразие стильных и современных моделей, которые не похожи друг на друга, посмотреть популярные модели можно в онлайн-каталоге по ссылке https://zhuk.ua/ru/smartfoni-samsung;

оптимизация нагрузки на вычислительные элементы в системе;

лучшие AMOLED-дисплеи, почти идеальны ШИМ-контроллеры яркости, прекрасно отображаются даже кислотные расцветки, высокое разрешение;

собственная модификация операционной системы, как ее еще называют "улучшенный андроид",регулярно добавляются новые возможности, хорошая программная поддержка;

мощные аккумуляторы, заряда хватает на продолжительное время;

большой экран;

без проблем можно найти и купить оригинальные и неоригинальные комплектующие к смартфонам этой торговой марки.

Самсунг работают над телефонами так, чтобы они были максимально удобными в использовании.

Минусы

Если говорить о Samsung объективно, нельзя не упомянуть про недостатки этих гаджетов. Как бы производитель не старался, но полностью идеальным их продукт назвать невозможно.

Высокая стоимость. С аналогичными техническими параметрами китайские разработки куда дешевле и практичнее.

Некоторые люди стремятся купить бюджетную модель телефона, они понимают, что в таком устройстве будет не все идеально, но все же какие-то функции обычно лучше, другие хуже. В телефонах Samsung такого понятия нет, они четко разграничиваются по классам. Недорогие Самсунги в целом неплохие, но нельзя сказать, что у них выделяется хоть одна функция. Зато флагманы напичканы новейшими разработками, и цена у них соответствующая и доступная не всем. Из-за этой особенности большинство покупателей отдают предпочтение бюджетным китайцам.

Как видите, минусов у Samsung намного меньше и касаются они по большей части бюджетного сегмента, на который фирма не ориентирована.