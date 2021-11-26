Плюсы и минусы телефонов Самсунг

|26 ноября 2021
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Большинство смартфонов, которые выпускает компания Samsung становятся флагманами. Это достойный конкурент компании Apple в одинаковой ценовой категории. Компания прилагает много усилий, чтобы порадовать покупателей продукции современными разработками, новинками, стильным дизайном, отличным качеством фотоснимков, быстрой работой и загрузкой файлов. Стоит заметить, что выпускает она не только телефоны, но и комплектующие для компьютеров, электроники и тяжелой промышленности.
Самсунг существует на рынке уже более 80 лет, за этот период собрал огромную армию фанатов, которые постоянно отслеживают новинки производителя. Если хотите прикупить себе Samsung, рекомендуем прицениться и посмотреть тут. Товары оригинальные, с гарантией от производителя и возможностью технического обслуживания. В чем секрет популярности?
Самсунг работают над телефонами так, чтобы они были максимально удобными в использовании.
Если говорить о Samsung объективно, нельзя не упомянуть про недостатки этих гаджетов. Как бы производитель не старался, но полностью идеальным их продукт назвать невозможно.
Высокая стоимость. С аналогичными техническими параметрами китайские разработки куда дешевле и практичнее.
Некоторые люди стремятся купить бюджетную модель телефона, они понимают, что в таком устройстве будет не все идеально, но все же какие-то функции обычно лучше, другие хуже. В телефонах Samsung такого понятия нет, они четко разграничиваются по классам. Недорогие Самсунги в целом неплохие, но нельзя сказать, что у них выделяется хоть одна функция. Зато флагманы напичканы новейшими разработками, и цена у них соответствующая и доступная не всем. Из-за этой особенности большинство покупателей отдают предпочтение бюджетным китайцам.
Как видите, минусов у Samsung намного меньше и касаются они по большей части бюджетного сегмента, на который фирма не ориентирована.
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23 ноября 2021
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21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
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• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
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• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
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18 ноября 2021
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12 ноября 2021
• В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы
• Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах
• Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего
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