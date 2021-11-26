Медики признаны самой опасной профессией в Украине

С начала 2021 года медработники стали самой опасной профессией в Украине из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Фонд соцстрахования в пятницу, 26 ноября.

В частности, из общего числа пострадавших на работе 74% составляют медики. Только за девять месяцев 2021 года 9861 человек пострадал от несчастных случаев или профзаболеваний, из них 7270 - работники сферы здравоохранения, 7105 специалистов пострадали в результате инфицирования коронавирусом.

Количество пострадавших распределилось так:

медсестры и медбратья - 1968;

семейные врачи - 609;

младшие медсестры и медбраты по уходу за больными - 554;

младшие медсестры и медбраты - 641;

сестры и братья медстационаров - 375.

При этом в 2020 году в Украине профессия медика также была самой опасной.

В то же время до начала пандемии врачи и медсестры не входили в список самых опасных профессий в аспекте несчастных случаев и профзаболеваний за время ведения учета.

Напомним, что в Украине расширили закон о защите пострадавших от COVID-19 медиков. Документ распространяет нормы закона О защите населения от инфекционных болезней на медработников всех форм собственности.