Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями. На данный момент зарегистрировано уже 10 случаев заражения этим штаммом.

Что это за разновидность COVID-19 и почему она может оказаться более устойчивой к вакцинам, рассказали в материале Daily Mail.

В чем особенность нового штамма

Новый штамм был обнаружен в Ботсване и по мнению ученых, этот вариант заболевания может оказаться хуже "Дельты". Исследования показывают, что у этого штамма 32 мутации.

Ученые обеспокоены, хотя зарегистрировано всего 10 случаев заражения этим штаммов. Мутации могут сделать этот вирус трансмиссивным и более устойчивым к вакцинам, так как в нем больше изменений в спайковом белке, чем в любом другом штамме.

По словам профессора генетики из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу, штамм мог возникнуть в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом и возможно с не выявленным ВИЧ.

Он отметил, что есть вероятность того, что этот вариант вируса будет иметь выше способность избегать антител, чем "Дельта".

Затяжная болезнь на фоне ослабленного иммунитета дает вирусу возможность приобрести больше мутаций и обойти защитные силы организма.

Научное название вируса – В.1.1.529 и потенциально, он может оказаться хуже всех известных на данный момент штаммов. Такого количества мутаций ученые еще не встречали и считают комбинацию "ужасающей".

Однако такое количество мутаций может работать и против этого штамма – он может оказаться нестабильным и это удержит его от широкого распространения. На данный момент признаков того, что он быстро распространяется – нет.

Где был зарегистрирован новый штамм

Первые три случая обнаружили в Ботсване, еще шесть – в Южной Африке. 36-летний мужчина из Гонконга недавно привез этот штамм с континента.

Новый штамм стал 13 из всех, которые на данный момент известны ученым.