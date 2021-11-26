ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Европейская комиссия с 1 марта 2022 года снимет все ограничения на въезд для всех иностранцев, которые полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что путем внедрения единого критерия на въезд - полноценной вакцинации, правительство ЕС намерено отменить так называемый "зеленый список" стран, граждан которого рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС. Такие правила сделают систему более понятной, добавляют в комиссии.

Также уточняется, что с 10 января страны-члены ЕС откроют границы для граждан, которые привиты вакцинами, одобренными в ЕС. Кроме того, те, кто выздоровел от COVID-19 в течение 180 дней до поездки и имеют либо COVID-сертификат ЕС, либо его эквивалент, также смогут путешествовать в ЕС с 10 января 2022 года.

При этом те, кто получил вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.

"Кроме того, все вакцинированные путешественники должны будут либо завершить первичный курс вакцинации менее 9 месяцев назад, либо получить дополнительную дозу. Это (правило - ред.) также будет применяться с 10 января 2022 года. 9-месячный период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз с 6 месяцев и предусматривает дополнительный период 3 месяцев, чтобы обеспечить возможность адаптации национальных кампаний вакцинации и предоставления людям доступа к бустерам", - указали в ЕК.

Также обновленные правила позволят путешествовать в ЕС детям в возрасте от 6 до 17 лет, у которых перед отъездом был сделан отрицательный ПЦР-тест, даже если они не вакцинированы. Страны ЕС могут потребовать сделать дополнительный тест после прибытия, либо пройти карантин или самоизоляцию. Предложения будут направлены странам-членам для утверждения.