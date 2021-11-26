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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
26 ноября 2021 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров Украины изменил правила в “желтой” зоне карантина. Теперь там для работы в карантинных ограничениях нужно иметь одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщил на заседании правительства глава Минздрава Виктор Ляшко, бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала или при наличии отрицательного теста или сертификата о выздоровлении. То же самое касается посетителей.

"Желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты представителям заведения теперь необходимо считывать через приложение “Дія”, а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тысяч грн.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила»

Кабинет министров Украины изменил правила в “желтой” зоне карантина. Теперь там для работы в карантинных ограничениях нужно иметь одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

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