Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила

Кабинет министров Украины изменил правила в “желтой” зоне карантина. Теперь там для работы в карантинных ограничениях нужно иметь одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщил на заседании правительства глава Минздрава Виктор Ляшко, бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала или при наличии отрицательного теста или сертификата о выздоровлении. То же самое касается посетителей.

"Желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты представителям заведения теперь необходимо считывать через приложение “Дія”, а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тысяч грн.