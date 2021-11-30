Самые интересные научпоп каналы на YouTube

|30 ноября 2021
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YouTube давно перешел из источника смешных роликов в кладезь разнообразного контента, включая и различные мотивационные и развивающие видео. Из этой соцсети можно узнать о чем угодно: от настройки программ для разработчиков до особенностей поведения самок богомолов в брачный период.
Специально для вас мы подготовили подборку лучших научпоп каналов на различные тематики, смотреть которые не только интересно, но и познавательно.
Лучший украиноязычный канал, посвященный ботанике. Ролики создает кандидат биологических наук Алексей Коваленко. Подача материала интересная и нестандартная. После просмотра нескольких роликов вы прямо влюбитесь в мир ботаники. Светящиеся в темноте растения, перец-космонавт, связь каучука и латте — на канале можно узнать об этом и многом другом.
Если вы технологический энтузиаст, то подписка на канал — must have. Первый ролик Маркус снял в 2009 году, с тех пор аудитория выросла почти до 15 млн человек. Обзоры новинок, подборки о старых гаджетах, интервью со знаменитостями из мира IT — интересных тем действительно много. С Marques Brownlee вы узнаете, какой будет цена на iPhone 13 Pro в ближайшее время, стоит ли ожидать распространения мониторов с дисплеями OLED, в чем особенности новых видеокарт и пр. Канал на английском, но есть поддержка русских и украинских субтитров.
Один из первых научпоп порталов на русском. Выбор тем огромен. Пользователи могут не только ознакомиться с роликами на YouTube-канале, также для подписчиков доступны текстовые материалы и лекции. Ведущие рассказывают о математике, физике, астрономии и пр. Подход академический, но и без базовой подготовки разобраться в темах можно.
Канал ведут братья Капрановы, которые в простой и увлекательной манере рассказывают об истории нашей страны. Акцент идет не на сухие факты, а на причинно-следственные связи. Если хотите узнать, почему все сложилось так, как сложилось, рекомендуем подписаться. Информации много, информация интересная. Не проходят Капрановы и мимо таких увлекательных тем, как УПА, казаки, Роман Шухевич и пр.
Ресурс посвящен наивным и, одновременно, глубоким вопросам. Отдельно следует остановиться на оформлении — видеоряд представляет подборку картинок, нарисованных маркером на белой доске. Различные интересные вопросы, как «Что раньше: курица или яйцо?» неизбежно возникают у думающих людей. И у AsapSCIENCE уже есть готовые ответы.
Среди прочих популярных научпоп ресурсов можно выделить:
Интересных и развивающих каналов много. С их помощью вы сможете не просто развлечь себя на время обеденного перерыва или поездки в маршрутке, но и узнать массу интересных фактов.
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30 ноября 2021
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
• В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"
18 ноября 2021
• В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
• ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"
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