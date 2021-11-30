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Бездумная исполнительность

Самые интересные научпоп каналы на YouTube

Татьяна Ковалева
30 ноября 2021 Просмотров: 26  

YouTube давно перешел из источника смешных роликов в кладезь разнообразного контента, включая и различные мотивационные и развивающие видео. Из этой соцсети можно узнать о чем угодно: от настройки программ для разработчиков до особенностей поведения самок богомолов в брачный период.

Специально для вас мы подготовили подборку лучших научпоп каналов на различные тематики, смотреть которые не только интересно, но и познавательно.

Довколаботаніка — лучший способ погрузиться в растительный мир

Лучший украиноязычный канал, посвященный ботанике. Ролики создает кандидат биологических наук Алексей Коваленко. Подача материала интересная и нестандартная. После просмотра нескольких роликов вы прямо влюбитесь в мир ботаники. Светящиеся в темноте растения, перец-космонавт, связь каучука и латте — на канале можно узнать об этом и многом другом.

Marques Brownlee — самый влиятельный техноблогер в мире

Если вы технологический энтузиаст, то подписка на канал — must have. Первый ролик Маркус снял в 2009 году, с тех пор аудитория выросла почти до 15 млн человек. Обзоры новинок, подборки о старых гаджетах, интервью со знаменитостями из мира IT — интересных тем действительно много. С Marques Brownlee вы узнаете, какой будет цена на iPhone 13 Pro в ближайшее время, стоит ли ожидать распространения мониторов с дисплеями OLED, в чем особенности новых видеокарт и пр. Канал на английском, но есть поддержка русских и украинских субтитров.

ПостНаука — все обо всем

Один из первых научпоп порталов на русском. Выбор тем огромен. Пользователи могут не только ознакомиться с роликами на YouTube-канале, также для подписчиков доступны текстовые материалы и лекции. Ведущие рассказывают о математике, физике, астрономии и пр. Подход академический, но и без базовой подготовки разобраться в темах можно.

Імені Т.Г. Шевченка — просто об истории

Канал ведут братья Капрановы, которые в простой и увлекательной манере рассказывают об истории нашей страны. Акцент идет не на сухие факты, а на причинно-следственные связи. Если хотите узнать, почему все сложилось так, как сложилось, рекомендуем подписаться. Информации много, информация интересная. Не проходят Капрановы и мимо таких увлекательных тем, как УПА, казаки, Роман Шухевич и пр.

AsapSCIENCE: курица или яйцо

Ресурс посвящен наивным и, одновременно, глубоким вопросам. Отдельно следует остановиться на оформлении — видеоряд представляет подборку картинок, нарисованных маркером на белой доске. Различные интересные вопросы, как «Что раньше: курица или яйцо?» неизбежно возникают у думающих людей. И у AsapSCIENCE уже есть готовые ответы.

Другие интересные каналы

Среди прочих популярных научпоп ресурсов можно выделить:

  • Упоротый Палеонтолог;
  • Цікава наука;
  • Alpha Centauri;
  • Береста;
  • toBeUkrainian и пр.

Интересных и развивающих каналов много. С их помощью вы сможете не просто развлечь себя на время обеденного перерыва или поездки в маршрутке, но и узнать массу интересных фактов.

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26 ноября 2021

Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила

ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам

COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"

Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко

Медики признаны самой опасной профессией в Украине

Плюсы и минусы телефонов Самсунг

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

23 ноября 2021

Мужские рубашки и варианты их использования

"Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров

Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза

21 ноября 2021

Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

20 ноября 2021

Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Особенности куклы LOL

В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

18 ноября 2021

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

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Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

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