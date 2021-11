Самые интересные научпоп каналы на YouTube

Специально для вас мы подготовили подборку лучших научпоп каналов на различные тематики, смотреть которые не только интересно, но и познавательно.

Довколаботаніка — лучший способ погрузиться в растительный мир

Лучший украиноязычный канал, посвященный ботанике. Ролики создает кандидат биологических наук Алексей Коваленко. Подача материала интересная и нестандартная. После просмотра нескольких роликов вы прямо влюбитесь в мир ботаники. Светящиеся в темноте растения, перец-космонавт, связь каучука и латте — на канале можно узнать об этом и многом другом.

Marques Brownlee — самый влиятельный техноблогер в мире

Если вы технологический энтузиаст, то подписка на канал — must have. Первый ролик Маркус снял в 2009 году, с тех пор аудитория выросла почти до 15 млн человек. Обзоры новинок, подборки о старых гаджетах, интервью со знаменитостями из мира IT — интересных тем действительно много. С Marques Brownlee вы узнаете, какой будет цена на iPhone 13 Pro в ближайшее время, стоит ли ожидать распространения мониторов с дисплеями OLED, в чем особенности новых видеокарт и пр. Канал на английском, но есть поддержка русских и украинских субтитров.

ПостНаука — все обо всем

Один из первых научпоп порталов на русском. Выбор тем огромен. Пользователи могут не только ознакомиться с роликами на YouTube-канале, также для подписчиков доступны текстовые материалы и лекции. Ведущие рассказывают о математике, физике, астрономии и пр. Подход академический, но и без базовой подготовки разобраться в темах можно.

Імені Т.Г. Шевченка — просто об истории

Канал ведут братья Капрановы, которые в простой и увлекательной манере рассказывают об истории нашей страны. Акцент идет не на сухие факты, а на причинно-следственные связи. Если хотите узнать, почему все сложилось так, как сложилось, рекомендуем подписаться. Информации много, информация интересная. Не проходят Капрановы и мимо таких увлекательных тем, как УПА, казаки, Роман Шухевич и пр.

AsapSCIENCE: курица или яйцо

Ресурс посвящен наивным и, одновременно, глубоким вопросам. Отдельно следует остановиться на оформлении — видеоряд представляет подборку картинок, нарисованных маркером на белой доске. Различные интересные вопросы, как «Что раньше: курица или яйцо?» неизбежно возникают у думающих людей. И у AsapSCIENCE уже есть готовые ответы.

Другие интересные каналы

Среди прочих популярных научпоп ресурсов можно выделить:

Упоротый Палеонтолог;

Цікава наука;

Alpha Centauri;

Береста;

toBeUkrainian и пр.

Интересных и развивающих каналов много. С их помощью вы сможете не просто развлечь себя на время обеденного перерыва или поездки в маршрутке, но и узнать массу интересных фактов.