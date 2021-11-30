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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
30 ноября 2021 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бизнесмен из индийского Бурханпура Ананд Пракаш Чукси подарил 27-летней супруге уменьшенную копию Тадж-Махала. Об этом сообщило издание Oddity Central.

Отмечается, что на строительство ушло три года и 260 тысяч долларов. В доме c роскошным интерьером и минаретами есть четыре спальни, кухня, библиотека, а также комната для медитаций.
 
52-летний Чукси хотел подарить супруге дом высотой 24 метра, но местные власти не дали на это разрешение. По словам Ананда, особняк привлекает много внимания.
 
"Я хочу, чтобы это место стало центром туризма. Многие люди устраивают на фоне дома свадебные фотосессии. Я не запрещаю, дом открыт для всех", – отметил мужчина.

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна. Построен в первой половине XVII века по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. 
 
Считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийской, персидской и арабской культуры. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По материалам: Корреспондент.net

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Бизнесмен из индийского Бурханпура Ананд Пракаш Чукси подарил 27-летней супруге уменьшенную копию Тадж-Махала. Об этом сообщило издание Oddity Central.

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