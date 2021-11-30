Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron

Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма коронавируса Omicron. Соответствующее сообщение по итогам селекторного совещания с Президентом Украины, которое состоялось 29 ноября, распространили на сайте Кабмина.

"Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма “Омикрон”, должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину", - сказано в сообщении.

Министерство здравоохранения, как указано, уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины этим штаммом коронавируса.

"В частности, для путешественников, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию", - отметили в правительстве.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки больше чем 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен”, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма “Омикрон” более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют легкий ход болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.