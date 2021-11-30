Osmo - лидер лакокрасночной продукции

Древесина - уникальный строительный материал. В то же время это один из самых сложных в обработке материалов, как по технологии обработки, так и по свойствам. В наши дни она не утратила своей популярности. Древесина ценится и за свои технические характеристики, и за эстетические качества. Она красива и экологична.

Сегодня в мире производится около 200 видов различных видов древесных пород, в том числе из хвойных пород - около ста видов. Но есть и такие разновидности древесины, которые мало используются в современном строительстве, а их использование ограничивается только лишь из-за незнания свойств этих пород.

Дерево обладает многими замечательными качествами - это долговечность, тепло и звукоизоляция, прочность, простота в обработке, экологичность. Однако далеко не все породы древесины одинаково полезны для здоровья. В современном строительстве в основном используется древесина хвойных пород. Сосна и ель - это наиболее распространенные породы хвойных деревьев. Хвойные деревья растут очень медленно. Поэтому на протяжении жизни приходится тратить огромные усилия на то, чтобы собрать дерево. Это повышает стоимость материала для строительных и отделочных работ и требует правильного подхода для сохранения его качеств в течение длительного времени.

Лаки для древесины позволяют сохранить внешний вид, качество, текстуру дерева. Но их стойкость к изменению цвета под воздействием влаги, солнца и других внешних факторов различна. Чтобы результат работы по отделке не разочаровал, необходимо правильно подобрать лаки в зависимости от их качества и назначения/ Профессионал в разработке решений для сохранения качества и внешнего вида дерева – это OSMO. На сайте https://osmoukraine.com/ можно приобрести все химические составы для работы с деревом.

Для защиты от механических повреждений, поражения грибком, плесенью, паразитирующими насекомыми, придания блеска, а также для придания определенного цвета поверхности используются лаки на водной и спиртовой основе.

При этом на дерево надо наносить дополнительную защиту в виде грунтовок, а при появлении зеленого или серого налета, требуются специальные составы для подавления бактерий. Лаки бывают разных видов. Есть акриловые - это покрытия, которые состоят из высококонцентрированных латексов с добавлением воды. Они легко наносятся на поверхность и быстро сохнут. После высыхания образуют пленку, которая устойчива к воде и растворителям. Для обработки дерева рекомендуется использовать лаки на основе полиуретана и других веществ. Есть лаки прозрачные и предлагаются составы с красящим эффектом.