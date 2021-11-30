Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов

— 30 ноября 2021 —

Древесина - уникальный строительный материал. В то же время это один из самых сложных в обработке материалов, как по технологии обработки, так и по свойствам. В наши дни она не утратила своей популярности. Древесина ценится и за свои технические характеристики, и за эстетические качества. Она красива и экологична.

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