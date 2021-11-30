|30 ноября 2021
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Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.
За эти средства граждане смогут:
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.
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• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
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• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
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• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
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• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
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20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
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Комментарии к статье «Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы»
Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.