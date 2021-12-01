В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», а именно: начинает действовать первый этап ограничений. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, с 10 декабря, в частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов - кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути», - отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%. Это позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика. В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

"На самом деле нет бесплатных пакетов. Цена за пакеты, которые якобы можно взять бесплатно, закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем", - указывается в сообщении.

«Для себя я подсчитал, что использование экосумки - это дешевле, чем каждый раз покупать пластиковый пакет. Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику, это не только экосумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от 1 до 4 месяцев и совершенно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит лайтово отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты», – сказал Руслан Стрелец.

Он также проинформировал, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.