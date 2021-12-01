Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения

|1 декабря 2021
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В Офисе Президента Украины в присутствии Главы государства Владимира Зеленского 30 ноября подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а от компании Apple Inc. – директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.
Меморандум предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры в ряде инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет такую перепись вместе с Apple.
Компания предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и в улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. К примеру, Apple обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения «Дія» на базе операционной системы iOS.
Согласно Меморандуму, компания также будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев, в частности, будет способствовать определению возможностей профессионального обучения, направленных на поддержку учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.
Владимир Зеленский перед подписанием Меморандума подчеркнул, что после встречи в сентябре текущего года с топ-менеджментом Apple в штаб-квартире компании сотрудничество между Украиной и мировым технологическим гигантом стремительно развивается.
«Для нас один из главных приоритетов – диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти», – отметил Президент Украины.
Он еще раз пригласил компанию Apple принять участие в Diia Summit, который состоится в феврале 2022 года и является очень важным событием для Украины.
В свою очередь Марк Леннон подчеркнул, что работает с правительствами уже 23 года и никогда не видел такой власти, как сейчас в Украине, которая действует настолько быстро, прогрессивно и инновационно.
«Соглашаюсь с мнением о том, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности», – сказал он.
В сообщении отмечается, что после встречи в этом году в США команда Минцифры и представители Apple поддерживали постоянный контакт в вопросах развития совместных проектов и расширения присутствия компании на украинском рынке. Результатом и логичным итогом этих переговоров стало подписание Меморандума о сотрудничестве Минцифры и Apple.
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Комментарии к статье «Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения»
В Офисе Президента Украины в присутствии Главы государства Владимира Зеленского 30 ноября подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Президента.