В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

Правительство внесло изменения в карантинное постановление. Новые правила заработают с 6 декабря. Что изменится, сообщили в правительстве.

Кабинет министров 24 ноября внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан.

“В первую очередь новые правила коснутся регионов, находящихся на желтом уровне эпиднебезопасности. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих. Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса вакцинации”, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что локдаун для невакцинированных уже действует в Чехии, Словакии и Австрии.

Он добавил, что новые правила вступят в силу 6 декабря.

В то же время, начиная с оранжевого (сигнального) уровня, местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Основные изменения

Правила адаптивного карантина

В рамках желтого уровня будет запрещено:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

Добавлены новые нормы и для зеленого уровня. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Эта норма также будет действовать и на желтом уровне. То есть, если регион находится на желтом уровне, то общественный транспорт в конкретном населенном пункте должен соблюдать такие правила перевозок.

Кроме того, действующими для любых уровней эпиднебезопасности остаются следующие нормы:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Все остальные ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или врачом, который проводил прививку.

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Напомним, что минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

На красном уровне, в частности, запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа заведений культуры.

Важно, что эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мер) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпиднебезопасности.

Самоизоляция

Лица, прибывшие из Российской Федерации и находившиеся на ее территории более семи дней в течение последних двух недель, подлежат самоизоляции. Самоизоляция должна продолжаться 14 суток. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращен даже при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19. Ранее указанная норма касалась и тех граждан, которые прибывают из Республики Индия.

Дополнительно разрабатываются изменения в постановление, обязывающие вернувшихся из стран путешественников, где обнаружили штамм “Омикрон”, отбывать самоизоляцию.

Работа учебных заведений

Для работы учебных заведений в условиях карантина сотрудники должны быть вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины против COVID-19 для желтого уровня эпиднебезопасности и двумя дозами — для красного уровня.

В случае, если сотрудник имеет противопоказания к проведению прививки или недавно переболел COVID-19, то должен предоставить соответствующее медицинское заключение или сертификат о выздоровлении.

Напомним, что для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты в способе считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".

После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточно своим приложением "Дія" считать QR-код. То есть представители заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификатов или проверять их визуальное наличие — уполномоченный работник заведения должен на входе в помещение измерить температуру посетителя термометром и считать смартфоном QR-код его COVID-сертификата.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.