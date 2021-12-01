В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

|1 декабря 2021
|Просмотров: 55
|
Правительство внесло изменения в карантинное постановление. Новые правила заработают с 6 декабря. Что изменится, сообщили в правительстве.
Кабинет министров 24 ноября внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан.
“В первую очередь новые правила коснутся регионов, находящихся на желтом уровне эпиднебезопасности. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих. Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса вакцинации”, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр подчеркнул, что локдаун для невакцинированных уже действует в Чехии, Словакии и Австрии.
Он добавил, что новые правила вступят в силу 6 декабря.
В то же время, начиная с оранжевого (сигнального) уровня, местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
В рамках желтого уровня будет запрещено:
Добавлены новые нормы и для зеленого уровня. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.
Эта норма также будет действовать и на желтом уровне. То есть, если регион находится на желтом уровне, то общественный транспорт в конкретном населенном пункте должен соблюдать такие правила перевозок.
Кроме того, действующими для любых уровней эпиднебезопасности остаются следующие нормы:
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Все остальные ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:
То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или врачом, который проводил прививку.
Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Напомним, что минимально возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
На красном уровне, в частности, запрещается:
Важно, что эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мер) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпиднебезопасности.
Лица, прибывшие из Российской Федерации и находившиеся на ее территории более семи дней в течение последних двух недель, подлежат самоизоляции. Самоизоляция должна продолжаться 14 суток. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращен даже при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19. Ранее указанная норма касалась и тех граждан, которые прибывают из Республики Индия.
Дополнительно разрабатываются изменения в постановление, обязывающие вернувшихся из стран путешественников, где обнаружили штамм “Омикрон”, отбывать самоизоляцию.
Для работы учебных заведений в условиях карантина сотрудники должны быть вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины против COVID-19 для желтого уровня эпиднебезопасности и двумя дозами — для красного уровня.
В случае, если сотрудник имеет противопоказания к проведению прививки или недавно переболел COVID-19, то должен предоставить соответствующее медицинское заключение или сертификат о выздоровлении.
Напомним, что для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты в способе считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".
После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.
Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточно своим приложением "Дія" считать QR-код. То есть представители заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификатов или проверять их визуальное наличие — уполномоченный работник заведения должен на входе в помещение измерить температуру посетителя термометром и считать смартфоном QR-код его COVID-сертификата.
В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
— 1 декабря 2021 —
В Украине с 1 декабря вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты. На сколько, сообщили в Фонде соцстрахования.
— 1 декабря 2021 —
В Офисе Президента Украины в присутствии Главы государства Владимира Зеленского 30 ноября подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
— 1 декабря 2021 —
С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», а именно: начинает действовать первый этап ограничений. Об этом сообщает Правительственный портал.
— 30 ноября 2021 —
Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
Приветствую, гость! Вход
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения»
Правительство внесло изменения в карантинное постановление. Новые правила заработают с 6 декабря. Что изменится, сообщили в правительстве.