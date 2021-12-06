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Бездумная исполнительность

Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
6 декабря 2021 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантин в Украине с 6 декабря ужесточили. Теперь при входе в заведение сотрудники должны не только проверять наличие COVID-документов у посетителей, но и сканировать QR-коды с помощью приложения "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Так, с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки.

"В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды с помощью сканирования в "Дие". Национальная полиция будет тщательно проверять соблюдение этих правил", - говорится в сообщении.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов»

Карантин в Украине с 6 декабря ужесточили. Теперь при входе в заведение сотрудники должны не только проверять наличие COVID-документов у посетителей, но и сканировать QR-коды с помощью приложения "Дия".

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