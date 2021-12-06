Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник “Сич-2-30”, который планируют запустить в космос в январе 2022 года. Об этом сообщили в прессслужбе Днепровской таможни.

“Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник „Сич-2-30“, без отклонений от графика”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в США состоится подготовка спутника к запуску.

Американская компания SpaceX Илона Маска планировала вывести на орбиту украинский спутник “Сич 2-30” до конца 2021 года.

Как отмечали, запуск украинского спутника американской компанией SpaceX будет стоить примерно 2 млн долларов.