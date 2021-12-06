Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане

Французский альпинист, восемь лет назад нашедший на Монблане клад - коробку с изумрудами, сапфирами и рубинами, теперь получил половину этих драгоценностей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Металлическую коробку на леднике на горе Монблан альпинист обнаружил в 2013 году. На пакетиках с драгоценностями можно было прочитать надпись "сделано в Индии", поэтому французские власти предполагали, что они принадлежат кому-то из пассажиров индийского лайнера, разбившегося на Монблане более полувека назад.

Везучий альпинист честно, как того и требуют французские законы, отнес свою находку в полицию и до сих пор ждал, не найдутся ли родственники владельца драгоценностей.

Но они не нашлись, и теперь, спустя восемь лет, власти коммуны Шамони, где расположен Монблан, по закону, поделили с альпинистом драгоценности наполовину. Каждая половина стоит около 150 тысяч евро.

Дополнение

На Монблане в прошлом веке разбились два индийских лайнера. В катастрофе в 1950 году погибли 48 человек, а в 1966 году - еще 117. Французские власти предполагают, что драгоценности перевозил с собой пассажир второго лайнера, который летел из Бомбея (ныне Мумбаи) в Нью-Йорк. После тех двух катастроф альпинисты много лет время от времени находили на Монблане человеческие останки и предметы из багажа. В авиакатастрофе 1966 года погиб в том числе отец индийской ядерной программы Хоми Джехангир Баба.