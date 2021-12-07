Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

Основной отличительной чертой мотоблока помимо мощности и конструкции двигателя является система охлаждения. Различают два ее вида жидкостная и воздушная. Фактически выбирая одну из них вы осуществляете выбора класса мотоблока.

Так как тяжелые дизельные мотоблоки имеют жидкостную систему охлаждения, а более маневренные средние и легкие - воздушную. Вы можете купить мотоблок в городе Киев после того как определитесь с моделью.

Мотоблок с воздушным охлаждением

Такие мотоблоки бывают как дизельные так и бензиновые. Подходят для обработки средних и малых земельных участков. Фреза в таких мотоблоках устанавливается вместо колес, что дает возможность регулировать ширину захвата секциями. ВОМ позволяет агрегатировать мотоблок с большинством навесного оборудования. Руль в таких мотоблоках поворачивается на 360 градусов. Модификации с воздушным охлаждением более легкие, быстрые и маневренные. Они просты в управлении, не требуют особых физических усилий при работе и управлении. Так же для них характерна прямая передача вращения через редуктор.

Отличительные черты моделей с воздушным охлаждением:

компактные габариты и меньший вес;

быстрая и маневренная модель проста в управлении и обслуживании;

ВОМ на шлицах;

поворотный руль;

широкий спектр навесного оборудования;

прямая редукторная передача.

Мотоблок с жидкостным охлаждением

На данные модификации устанавливают исключительно дизельные двигатели. Они значительно больше весят чем обеспечивают надежное сцепление с грунтом. Эффективны на больших земельных участках. Фреза устанавливается сзади колес. Таким образом вам не нужно держать всю конструкцию на руках во время пахоты. Присутствуют пониженные передачи что позволяет подобрать оптимальный скоростной режим под разную работу и навесное. Высокое тяговое усилие позволяет использовать мотоблок совместно с прицепом для перевозки больших грузов. Установлена фара что позволяет работать ночью или рано утром, что особенно полезно летом когда днем работать очень жарко.

Отличительные черты моделей с жидкостным охлаждением: