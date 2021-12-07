|7 декабря 2021
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В национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить благодаря своевременной вакцинации. В МОЗ планируют добавить еще одну прививку.
Министерство здравоохранения Украины планирует добавить еще одну прививку в национальный календарь вакцинации прививок. Она будет бесплатной для граждан. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме Украина 30.
Новая прививка будет от пневмококка, одного из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых.
"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк", - сообщил министр.
Он отметил, что если бы не пандемия, то прививка от пневмококка, которую будут делать детям, была бы введена в национальный календарь прививок в 2022 году.
"Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID", - добавил Ляшко.
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Комментарии к статье «Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев»
В национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить благодаря своевременной вакцинации. В МОЗ планируют добавить еще одну прививку.