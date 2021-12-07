|7 декабря 2021
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Закон о запрете распространения тонких пластиковых пакетов вступает в силу с 10 декабря. Запрет касается объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона (проект 2051-1).
Законом запрещается распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 микрометров); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм); оксоразлагающихся пластиковых пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Эти пакеты можно использовать в магазинах до 1 января 2023 года.
Запрет также не касается биоразлагаемых пакетов.
Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.
Законом также устанавливается запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.
Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Проект документа пока не принят.
Документом планируется установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров в таких размерах, гривен за один пакет с НДС:
Эти розничные цены является минимально допустимым уровнем цен на пластиковые пакеты (независимо от ширины, длины, глубины боковых складок, нанесенной маркировки), который может применяться субъектом хозяйствования, осуществляющим распространение пластиковых пакетов.
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Комментарии к статье «Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря»
Закон о запрете распространения тонких пластиковых пакетов вступает в силу с 10 декабря. Запрет касается объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.