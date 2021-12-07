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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
7 декабря 2021 Просмотров: 117 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "24 канала".

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможности усиления карантина на Новый года Ляшко сказал, что сейчас Украина находится в адаптивном карантине и до новогодних праздников введение дополнительных ограничений не планируется.

"Мы ввели дополнительные ограничения с 6 декабря", - отметил глава Минздрава.

Он также добавил, что не связывает начало новой волны коронавируса с новогодними праздниками. По его словам, традиционно в осенне-зимний период происходит вспышка заболеваний гриппом и ОРЗ. Обычно она начинается в середине февраля и продолжается до середины марта.

"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, и нам удалось оттянуть волну во времени", - уточнил Ляшко.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

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