|7 декабря 2021
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "24 канала".
"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - сказал министр.
Отвечая на вопрос о возможности усиления карантина на Новый года Ляшко сказал, что сейчас Украина находится в адаптивном карантине и до новогодних праздников введение дополнительных ограничений не планируется.
"Мы ввели дополнительные ограничения с 6 декабря", - отметил глава Минздрава.
Он также добавил, что не связывает начало новой волны коронавируса с новогодними праздниками. По его словам, традиционно в осенне-зимний период происходит вспышка заболеваний гриппом и ОРЗ. Обычно она начинается в середине февраля и продолжается до середины марта.
"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, и нам удалось оттянуть волну во времени", - уточнил Ляшко.
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Комментарии к статье «В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники»
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.