 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
10 декабря 2021 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

Как сообщили в "Дия", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории.

В частности, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:

1 декабря 2021

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП

С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого

В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения

В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

30 ноября 2021

Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен

Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы

Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов

Osmo - лидер лакокрасночной продукции

Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий

Также в разделе

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

— 10 декабря 2021 —

Украине состоялась сертификация класса II-a и введение в обращение медицинских изделий Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Антиковид” и Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Для дыхательных путей”.

Читать далее ⇒

Как правильно подобрать стол в кухню

— 10 декабря 2021 —

Это один из главных вопросов, который волнует каждого человека, кто решил что-то поменять в кухне. Ведь это место для приготовления пищи, приема гостей и просто время, когда вся семья собирается вместе.

Читать далее ⇒

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

— 7 декабря 2021 —

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса. Он также пообещал, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

Читать далее ⇒

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

— 7 декабря 2021 —

Закон о запрете распространения тонких пластиковых пакетов вступает в силу с 10 декабря. Запрет касается объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде»

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:

1 декабря 2021

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП

С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого

В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения

В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

30 ноября 2021

Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен

Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы

Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов

Osmo - лидер лакокрасночной продукции

Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top