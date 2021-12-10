Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

Как сообщили в "Дия", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории.

В частности, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине.