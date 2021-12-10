Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Их разработкой занималась отечественная компания “Стерисент Израиль Украина "Институт комплексных систем безопасности“ — научно-исследовательское предприятие по разработке инновационных препаратов.

По словам директора компании Анастасии Калининой, отныне медицинские изделия можно легко приобрести.

“После сертификации класса II-a наши медицинские изделия введены в оборот, поэтому их легко можно приобрести на сайте компании http://sterisent.info/ и в аптеках. Вместе с командой мы с помощью одного из перевозчиков решили сделать бесплатную доставку до дверей заказчика. Это не только удобно, но и быстро. Потому что лечение надо начинать с первых симптомов инфекции", - подчеркнула она.

История разработки

Разработкой этих медицинских изделий занимались специалисты на базе Научно-исследовательских институтов Академии медицинских наук Украины и Израиля с июля 2019 года. Компания “Стерисент Израиль Украина "Институт комплексных систем безопасности“ сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Израиля и институтами Академии медицинских наук Украины. А все основные исследования проводит "Институт общественного здоровья им. А.Н.Марзеева" Национальной академии медицинских наук Украины".

Ученые объясняют - медицинские изделия Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Антиковид” и Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Для дыхательных путей” в виде специального раствора применяются для лечения ранней стадии и предотвращают тяжелое вирусное заболевание.

Согласно сертификационным документам, могут использоваться вместе с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ. Разработчики подчеркивают — медицинские изделия могут применяться и как профилактика от заболевания коронавирусом.

Принцип действия

Медицинские изделия работают очень просто. Раствор попадает в дыхательные пути через небулайзер (стационарный или переносной — ред.). Из-за того, что химико-физическое действие препарата направлено на прямое уничтожение любого патогена в месте его наибольшего скопления на слизистых оболочках человека в дыхательных путях, они не допускают репликации вируса, поэтому болезнь не переходит в более тяжелую стадию.

По протоколу лечения COVID-19, во время болезни возникают осложнения бактериальной и грибковой этиологии, требующие назначения антибактериальных и противогрибковых препаратов. Разработчики медицинских изделий объясняют: Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Антиковид” и Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Для дыхательных путей” действуют одинаково эффективно на все указанные патогены. При применении медизделий на ранней стадии они не только снижают репликацию SARS-CoV-2 и вирусную нагрузку, но и осуществляют профилактику бактериальных и грибковых осложнений.

Исследование

Общее количество пациентов, при лечении которых применялись медицинские изделия, составило 90 человек. За первые 24 часа у пациентов улучшились общие показатели жизнедеятельности, существенно снизились признаки вирусного заболевания.

Не развивалось воспаление легких, наблюдалась нормализация показателей температуры тела и сатурации крови. Препараты показали высокую эффективность на ранней стадии лечения коронавирусных инфекций.

Также их использование предотвратило переход средней тяжести течения болезни в тяжелую или критическую формы. Побочные реакции при применении зафиксированы не были. Общий срок лечения больных сократился в 2-3 раза до 7-12 дней.