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Бездумная исполнительность

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
12 декабря 2021 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 19 декабря украинцам начнут выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Заявку на получение средств можно подать с 13 декабря.

Как и когда будут выдавать деньги

Поощрительную тысячу будут выдавать тем украинцам, которые получили прививку от коронавируса двумя дозами вакцины.

Для подтверждения вакцинации необходимо иметь заблаговременно сгенерированный "зеленый" сертификат в приложении "Дия" или бумажный международный сертификат о вакцинации, который выдает семейный врач.

Выплачивать деньги будут всем вакцинированным, даже тем, кто вакцинируется после 19 декабря.

С 13 по 29 декабря необходимо через приложение подать заявку на получение денег в этом году. С 19 декабря необходимо будет выполнить следующие условия:

  • в разделе "Услуги" выбрать дополнительную опцию "еПідтримка";
  • подтвердить возраст старше 18 лет;
  • выбрать из предложенного перечня банк, на виртуальную карту которого поступят деньги;
  • подтвердить получение виртуальной карты.

К услуге "еПідтримка", в частности, присоединились Monobank, "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк".

На что можно потратить средства

За эту 1000 грн можно приобрести лишь определенный перечень товаров и воспользоваться определенными в правительстве услугами, в частности:

  • купить билеты в кино и театр;
  • купить абонементы в спортзал;
  • купить билеты на поезд или самолет в пределах страны;
  • купить книги.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)»

С 19 декабря украинцам начнут выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Заявку на получение средств можно подать с 13 декабря.

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