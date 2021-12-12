 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
12 декабря 2021 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 декабря космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу компании в Twitter.

Запуск корабля New Shepard состоялся в 17:00 по киевскому времени со стартовой площадки Corn Ranch на западе американского штата Техас. Полет длился около 11 минут.

В состав экипажа вошли два приглашенных пассажира: Лора Шепард Чарчли (старшая дочь Алана Шепарда - первого американца, совершившего суборбитальный космический полет) и Майкл Страхан (ведущий шоу Good Morning America на канале ABC).

Также на борту космического корбаля было четыре человека, которые заплатили за полет: филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его супруга Кэмерон Бесс.

Добавим, что это уже третий туристический полет, который организовала компания Blue Origin.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 декабря 2021

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:

1 декабря 2021

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП

С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого

В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения

В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

30 ноября 2021

Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен

Также в разделе

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

— 12 декабря 2021 —

С 19 декабря украинцам начнут выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Заявку на получение средств можно подать с 13 декабря.

Читать далее ⇒

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

— 10 декабря 2021 —

Украине состоялась сертификация класса II-a и введение в обращение медицинских изделий Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Антиковид” и Противопатогенное средство Sterisent “Санация+Для дыхательных путей”.

Читать далее ⇒

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

— 10 декабря 2021 —

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Читать далее ⇒

Как правильно подобрать стол в кухню

— 10 декабря 2021 —

Это один из главных вопросов, который волнует каждого человека, кто решил что-то поменять в кухне. Ведь это место для приготовления пищи, приема гостей и просто время, когда вся семья собирается вместе.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта»

11 декабря космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу компании в Twitter.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 декабря 2021

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:

1 декабря 2021

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП

С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого

В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения

Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения

В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

30 ноября 2021

Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top