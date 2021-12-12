Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта

11 декабря космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу компании в Twitter.

Запуск корабля New Shepard состоялся в 17:00 по киевскому времени со стартовой площадки Corn Ranch на западе американского штата Техас. Полет длился около 11 минут.

В состав экипажа вошли два приглашенных пассажира: Лора Шепард Чарчли (старшая дочь Алана Шепарда - первого американца, совершившего суборбитальный космический полет) и Майкл Страхан (ведущий шоу Good Morning America на канале ABC).

Также на борту космического корбаля было четыре человека, которые заплатили за полет: филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его супруга Кэмерон Бесс.

Добавим, что это уже третий туристический полет, который организовала компания Blue Origin.