|13 декабря 2021
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Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк или сокращенно - МР Банк. Об этом пишет издание "Минфин" со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.
В документе говорится, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. "Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", - говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.
19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" использование этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.
Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины - речь идет о деле по регистрации ТМ.
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1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
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Комментарии к статье «Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название»
Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк или сокращенно - МР Банк. Об этом пишет издание "Минфин" со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.