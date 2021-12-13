Что такое скрытые двери

Дверь – один из выразительных элементов любого интерьера. Выбор бывает трудным из-за большого количества имеющихся рисунков и отделок. Скрытая дверь – это модель, которая выглядит довольно необычно. Ее особенность в том, что рама невидимая, а видно только дверное полотно.

Весь секрет кроется именно в раме, которая, как следует из названия, спрятана в стене заподлицо с ее поверхностью. Отделанная, как и стена, дверь выглядит так, будто у нее нет рамы. Поэтому такой дизайн называют скрытой или незаметной дверью.

Для каких интерьеров подходят скрытые двери

Дверь со скрытой рамой – инновационное и современное решение, которое хорошо впишется в любой интерьер. Скрытая дверная рама может использоваться с различными моделями дверей.

Для современных интерьеров данніе модели рекомендуются. Их можно отделывать любым способом, используя различные методы покрытия поверхности. Лак, краска, имитация штукатурки или обои: выбор за вами. Таким образом, можно скрыть вход в спальню, гардеробную или кладовую.

Этот вариант будет прекрасным решением для интерьера в стиле 70-х годов. Выбирайте обои с четкими геометрическими рисунками, которые можно перенести на двери.

Скрытые модели хорошо гармонируют с модным минимализмом. Они сочетаются со стеной и соседней мебелью, не разделяя четко пространство. Варианты с нежным орнаментом и скрытой в декоре рамкой, неприметны. Они мягко вписываются в пространство, увеличивая его оптически.

Это прекрасное решение для малогабаритных квартир. Закажите скрытые двери в Киеве: https://triodveri.ua/ru/skritie-dveri/ по выгодной цене уже сейчас.

Их преимущество в том, что они делают апартаменты визуально больше. Это особенно полезно в жилье с ограниченным пространством. Выбирая вариант заподлицо со стеной, вы избегаете дефектов стен, создавая впечатление слияния пространства. Этот эффект особенно заметен в комнате, из которой ведет много дверей.

Что нужно знать о монтаже скрытой дверной коробки – ее можно установить как в кирпичную, так и в гипсокартонную конструкцию. Однако установка скрытой двери отличается от монтажа на видимой дверной коробке.

В случае стен из гипсокартона скрытый каркас крепится к стальным профилям, а кирпичные стены требуют соответствующей предварительной подготовки. Квалифицированные специалисты из компании ТріоДвері установят любую модель в соответствии со всеми правилами монтажа, чтобы вам было удобно и комфортно.