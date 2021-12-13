Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии

Представительница Индии Харнааз Сандху была избрана Мисс Вселенная 2021 в воскресенье, завершив конкурс, который проходил в этом году на юге Израиля.

О победе Харнааз сообщают организаторы на сайте мероприятия. Конкурс проходил в курортном городе Эйлат, где 80 женщин со всего мира соревновались за корону.

Воскресный вечер был последним днем соревнований, в тройку лучших попали Надя Феррейра из Парагвая и Ларела Мсване из Южной Африки.

Топ-10 также включал представительниц Арубы, Колумбии, Франции, Филлипин, Пуэрто-Рико, Багамских островов и США.