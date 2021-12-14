Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину

Верховная Рада приняла во втором чтении в целом законопроект № 5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Закон регулирует возможность представления декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины следующими категориями людей:

- которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных Силах и награждены государственной наградой Украины;

- имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;

- принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес, в частности, если они оказывали практическую борьбу в борьбе с терроризмом;

- иностранцы из числа лиц, указанных в части двадцатой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".