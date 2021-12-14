 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
14 декабря 2021 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом.

"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте", - отметил Ганиченко.

Он добавил, что выписки преобладают над госпитализациями на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 декабря 2021

Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав

Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн

New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире

В Украине появится электронное удостоверение ветерана

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID

Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину

13 декабря 2021

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд

Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии

Что такое скрытые двери

В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко

Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название

12 декабря 2021

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

Также в разделе

Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав

— 14 декабря 2021 —

Министерство здравоохранения разрешило людям с ВИЧ и онкозаболеваниями и рядом иммунодефицитных состояний получить дополнительную прививку против COVID-19 за 28-90 дней после второй дозы вакцины. Однако срок действия COVID-сертификата не будет продлеваться. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Читать далее ⇒

Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн

— 14 декабря 2021 —

Новогодний стол-2022 обойдется украинцам в 1845 гривен, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2325 грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

Читать далее ⇒

New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире

— 14 декабря 2021 —

Нью Беланс - это один из известнейших производителей спорттоваров в мире. Он поддерживал свой успех уже более ста лет постоянными инновациями и анализом потребностей клиентов.

Читать далее ⇒

В Украине появится электронное удостоверение ветерана

— 14 декабря 2021 —

Верховная рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение ветерана. Соответствующий проект № 5694 поддержали 310 нардепов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID»

По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 декабря 2021

Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав

Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн

New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире

В Украине появится электронное удостоверение ветерана

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID

Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину

13 декабря 2021

Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд

Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии

Что такое скрытые двери

В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко

Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название

12 декабря 2021

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта

Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

10 декабря 2021

Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

Как правильно подобрать стол в кухню

В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

7 декабря 2021

В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники

Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?

Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?

В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

6 декабря 2021

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top