Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав

Министерство здравоохранения разрешило людям с ВИЧ и онкозаболеваниями и рядом иммунодефицитных состояний получить дополнительную прививку против COVID-19 за 28-90 дней после второй дозы вакцины. Однако срок действия COVID-сертификата не будет продлеваться. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

“Минздрав разрешил прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, которые имеют для этого медицинские показания. Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную терапию, и пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний. Теперь они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой дозой они привились раньше. Важно, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться. То есть, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы вакцины", - заявил Кузин.

Он также отметил, что около 110 тыс. украинцев просрочили вторую дозу “антиковидной” вакцины.

"Именно поэтому призываю каждого прийти и сделать пропущенную дозу. Напоминаю, что минимально возможные интервалы для второй дозы вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac — 14 дней, AstraZeneca - 28 дней", - добавил Кузин.