|24 декабря 2021
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Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Официально решение будет принято позже.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
Минздраву рекомендовали вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки.
Затем эту рекомендацию рассмотрит оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, возможно, 28-29 декабря, отметил Лапий.
"В НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем министерство вводит в действие своим указом", - объяснил он.
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• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
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• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
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Комментарии к статье «В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит»
Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Официально решение будет принято позже.