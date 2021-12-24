На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов

Автомобиль — это многофункциональный инструмент. Он одновременно является и средством передвижения, и средством самовыражения, и атрибутом стиля. Если вы решили посетить автобазар Мариуполь предоставит вам огромное количество интересных объявлений, особенно если вы остановите свое внимание на сервисе OLX.

Предлагаем вам ознакомиться с его ассортиментом и выяснить, каким автомобилям отдают предпочтение жители Мариуполя.

Третье место: Daewoo

Корейская компания Daewoo способна выпускать универсальные автомобили. Они сочетают в себе и мощность, и эргономичность, и хорошую управляемость, и превосходный стиль. Также они прекрасно чувствуют себя как в условиях города, так и на бездорожье (соответственно, и с мариупольскими дорогами они хорошо справляются). Поэтому среди местных жителей такая марка авто крайне востребована.

Второе место: Ford

Генри Форд — это человек, увековечивший свое имя в истории. Именно его предприятия популяризировали конвейерные технологии в автопроизводстве, что повысило их продуктивность в десятки раз. Сейчас автомобили его бренда популярны во всем мире, в том числе и в Мариуполе. Их преимущества состоят в следующем:

надежная система безопасности;

вместительный багажник;

экономичный двигатель;

изысканный дизайн;

многофункциональный салон.

Если вы увидите на улице человека на Ford — можете быть уверены, что он что-то понимает в автомобилях.

Первое место: ВАЗ

Ну и куда же без классики? Объявления о покупке и продаже данных автомобилей размещены на мариупольских торговых площадках гораздо чаще, чем у других моделей. Чем же заслужили такую популярность колесницы отечественного автопрома, сделанные больше для души, чем для дорог? Ответ кроется в следующих деталях:

доступная цена;

простота в эксплуатации;

недорогой ремонт;

возможность тюнинга и модификаций;

ностальгия.

Если вы любите отечественный автопром, то в Мариуполе вы сможете найти множество привлекательных предложений.