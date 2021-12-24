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Бездумная исполнительность

Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность

Татьяна Ковалева
24 декабря 2021 Просмотров: 94  

Удобный держатель для телефона в машину пригодится каждому водителю. Вопрос только в том, какой выбрать? С присоской, гравитационным держателем, магнитный, с беспроводной зарядкой. В широком ассортименте компании World of Gadgets Ukraine можно найти лучший держатель для телефона в авто, идеально подходящий для индивидуальных нужд.

Лучшее автомобильное крепление

Многие современные автомобили имеют собственную мультимедийную систему с навигацией и большими дисплеями, но на практике пользователи все равно садятся в машину со смартфоном, и им нужен легкий и быстрый доступ к нему. Таким образом, магнитный держатель для телефона в авто — незаменимый аксессуар для любого водителя. Он будет полезен каждому вне зависимости от: 

  • возраста, 
  • профессии,
  • типа транспортного средства. 

Какой купить держатель для телефона в авто?

Автодержатель для телефона — удобный аксессуар. Существует множество моделей этих устройств. Их можно разделить по некоторым признакам. По способу крепления в салоне автомобиля:

  • Держатель с присоской — чаще всего крепится к лобовому стеклу. Самым большим преимуществом является невысокая цена и простота сборки / разборки. Резиновая или силиконовая присоска обычно держится плотно, но может затвердеть при низких температурах, что сделает ее менее цепкой. Кроме того, присоска в основном подходит только для идеально гладких поверхностей. Это хорошо для лобового стекла, но не обязательно для приборной панели;
  • Держатель с клейкой лентой — устанавливается на приборную панель или лобовое стекло. Самым большим преимуществом является то, что его можно использовать на не идеально гладких поверхностях. Кроме того, держатели этого типа не загораживают обзор через стекло. Скотч более универсален, чем присоска;
  • Держатель для решетки вентиляции — крепится в прорези в вентиляционной решетке автомобиля. Преимущество в том, что он не закрывает обзор через стекло. Главный недостаток — обычно держится хуже, чем хорошая присоска или изолента. Неровности, отверстия или вибрация могут привести к выпадению держателя из вентиляционного отверстия, если его утяжелить телефоном;
  • Держатель для подголовника — для задних пассажиров. В основном он используется для удержания телефона или планшета во время просмотра фильмов.

Держатель для большого телефона?

Здесь важную роль играют три характеристики: ширина, толщина и вес телефона. При покупке автомобильного держателя с механическим зажимом следует учитывать ширину телефона. Не всегда нужно обращать внимание на параметры диагонали в дюймах (например, для телефонов, к которым подходит данный держатель). Более важна ширина в миллиметрах, которую следует сравнивать с шириной смартфона. Например, много держателей предусмотрено для устройств шириной 65-85 мм, иногда 63-90 мм. Автодержатель с беспроводной зарядкой будет в этом случае надежным и комфортным решением.

Сегодня популярны большие телефоны, но даже их ширина обычно не превышает 78 мм. Однако у многих телефон в защитном футляре, который сильно увеличивает ширину — иногда она может быть выше 85 мм.

Телефоны с большой батареей и включенным корпусом тоже могут быть довольно толстыми. Здесь снова стоит как можно подробнее проверить спецификацию держателя, чтобы увидеть, с какой толщиной устройство может выдержать.

Третья особенность - это вес телефона. Многие из них весят более 200 грамм, некоторые даже около 240 грамм, плюс вес чехла. Некоторые магнитные держатели могут не выдержать такого веса, и телефон упадет при резком торможении или маневре. 

На что еще стоит обратить внимание?

Собираясь купить держатель для телефона в авто Харьков, следует обратить внимание на вышеперечисленные параметры. Преимуществом, безусловно, является возможность повернуть телефон в альбомную ориентацию. Также имеет значение диапазон движения головки — от него зависит регулировка угла наклона телефона в зависимости от того, где он находится и как прикреплен к наклонной поверхности. Стоит обратить внимание на размеры и длину держателя — чем больше, тем легче пользоваться.

 

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