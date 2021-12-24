Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность

|24 декабря 2021
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Удобный держатель для телефона в машину пригодится каждому водителю. Вопрос только в том, какой выбрать? С присоской, гравитационным держателем, магнитный, с беспроводной зарядкой. В широком ассортименте компании World of Gadgets Ukraine можно найти лучший держатель для телефона в авто, идеально подходящий для индивидуальных нужд.
Многие современные автомобили имеют собственную мультимедийную систему с навигацией и большими дисплеями, но на практике пользователи все равно садятся в машину со смартфоном, и им нужен легкий и быстрый доступ к нему. Таким образом, магнитный держатель для телефона в авто — незаменимый аксессуар для любого водителя. Он будет полезен каждому вне зависимости от:
Автодержатель для телефона — удобный аксессуар. Существует множество моделей этих устройств. Их можно разделить по некоторым признакам. По способу крепления в салоне автомобиля:
Здесь важную роль играют три характеристики: ширина, толщина и вес телефона. При покупке автомобильного держателя с механическим зажимом следует учитывать ширину телефона. Не всегда нужно обращать внимание на параметры диагонали в дюймах (например, для телефонов, к которым подходит данный держатель). Более важна ширина в миллиметрах, которую следует сравнивать с шириной смартфона. Например, много держателей предусмотрено для устройств шириной 65-85 мм, иногда 63-90 мм. Автодержатель с беспроводной зарядкой будет в этом случае надежным и комфортным решением.
Сегодня популярны большие телефоны, но даже их ширина обычно не превышает 78 мм. Однако у многих телефон в защитном футляре, который сильно увеличивает ширину — иногда она может быть выше 85 мм.
Телефоны с большой батареей и включенным корпусом тоже могут быть довольно толстыми. Здесь снова стоит как можно подробнее проверить спецификацию держателя, чтобы увидеть, с какой толщиной устройство может выдержать.
Третья особенность - это вес телефона. Многие из них весят более 200 грамм, некоторые даже около 240 грамм, плюс вес чехла. Некоторые магнитные держатели могут не выдержать такого веса, и телефон упадет при резком торможении или маневре.
Собираясь купить держатель для телефона в авто Харьков, следует обратить внимание на вышеперечисленные параметры. Преимуществом, безусловно, является возможность повернуть телефон в альбомную ориентацию. Также имеет значение диапазон движения головки — от него зависит регулировка угла наклона телефона в зависимости от того, где он находится и как прикреплен к наклонной поверхности. Стоит обратить внимание на размеры и длину держателя — чем больше, тем легче пользоваться.
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• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
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• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
• В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
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