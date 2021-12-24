Онлайн кредит до 10000 гривен за одну минуту

Очень часто люди обращаются к услугам сервисов микрокредитования. В большинстве случаев, кредит оформляют, если не хватило денег до заработной платы. Основная причина популярности данного вида кредитования - простота и доступность выдачи кредитов. Здесь вы получите средства на любые нужды с наличием лишь паспорта и кода.

Условия выдачи кредитов

В микрофинансовых организациях кредит сможет получить каждый украинец возрастом 18-65 лет. Требований к клиентам мало, получить средства может любой человек, независимо от уровня дохода или наличия официальной работы. В компаниях упрощена процедура получения займов, здесь деньги без проблем могут быть выданы студентам, матерям в декрете, пенсионерам и нетрудоустроенным.

В сервисе микрокредитования Credit-Pro клиент может быстро получить до 3000 гривен сроком до месяца - это средний показатель. Максимальная сумма - 10 000 гривен. Отдельным заемщикам это будет доступно уже после первого займа. Получить займ возможно исключительно на официальном сайте, это более безопасный вариант кредитования. В итоге не понадобится разглашать персональные данные и получать крупную сумму наличными. Дополнительные комиссии и платежи отсутствуют.

Каким способом взять деньги

Чтобы взять деньги на https://credit-pro.com.ua/, требуется:

1. Выбрать сумму и срок займа. Система тут же покажет необходимую сумму к возврату.

2. Заполнить заявку. Надо ввести телефон и ответить на пару простых вопросов.

3. Пройти верификацию карты. Ваша карта должна быть активна, с положительным балансом.

4. После рассмотрения вашей заявки система даст ответ. Обычно это занимает не больше одной минуты.

5. Дальше подписывается договор, и деньги переводятся на вашу карту. Договор кредитования оформляется через интернет.

После этого денежные средства переводятся на карту, можно пользоваться ими.

Каким способом возвратить кредит

Основное обязательство – без опоздания вернуть требуемую сумму. Для этого присутствует несколько вариантов:

1. Погасить кредит в личном кабинете. Здесь уже будет прикреплена карта, платеж проходит сразу и без комиссий.

2. Оплатить кредит по номеру телефона, в терминале самообслуживания. За перевод может взиматься некоторая комиссия.

3. Можно платить по реквизитам, в украинском банке. Но платеж идет до трех дней, также за него берется комиссия.

Если возможности возвратить займ сейчас не имеется, нужно оформить пролонгацию. Это специальная услуга продлевания срока кредитного договора. В договоре указано, что нарушение срока ведет к штрафным процентам, для того, чтобы избежать этого, следует воспользоваться услугой пролонгации. В итоге необходимо оплатить процент, и срок будет автоматически перенесен.

Преимущества Credit-Pro

Credit-Pro дает возможность получить деньги быстро и легко. В компании показатель одобрения достигает 90%, решение принимается за 1 минуту. При всем этом не надо загружать фото документов, искать поручителей и даже звонить в компанию.

В Credit-Pro у клиента имеется возможность получить выгодную скидку при оформлении кредита. Надо загрузить паспорт, такое действие обеспечит -25% скидки на кредит. Еще -25% вы получите, указывая контактных лиц. Данные действия необязательны, без них также вы сможете получить одобрение, однако загрузка документов и указание контактных лиц увеличивает доверие.

Credit-Pro – очень простой способ решить трудности с денежными средствами.